شكرا لقرائتكم خبر عن "الإيسيسكو" تستعرض مبادرات حماية التراث في قمة المناخ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، سالم بن محمد المالك، مبادرات وجهود المنظمة لحماية التراث الأثري والمتاحف بدول العالم الإسلامي من مشكل التغيرات المناخية.

وأوضحت "الإيسيسكو" في بيان ، أن الدكتور المالك أعلن خلال الحوار الوزاري للعمل المناخي المرتكز على الثقافة، ضمن مؤتمر (كوب 28) المنعقد بدبي، إطلاق المنظمة مبادرة لإنشاء آلية مراقبة ومتابعة ورصد تأثير التغيرات المناخية على المواقع التراثية، ومبادرة قياس البصمة الكربونية والتقليل من استخدام المواد المنتجة للكربون في عدد من المواقع الأثرية والمتاحف بدول العالم الإسلامي، وإنشاء صندوق مواجهة تأثير التغيرات المناخية على المواقع التراثية.

حماية التراث الإنساني

أكد أن حماية الثقافة والتراث الإنساني يجب أن تكون على رأس الأولويات، في ظل التزايد المتواصل للتحديات الطبيعية من مهددات بيئية وتغيرات مناخية، مشيرًا إلى أن "الإيسيسكو" ستكون دائمًا شريكًا فاعلًا من أجل حماية التراث الإنساني.