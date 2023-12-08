الخليج اليوم .. وزارة الحج والعمرة تعلن إلغاء تراخيص عدد من شركات العمرة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية اليوم الجمعة، إلغاء تراخيص عدد من شركات العمرة.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار جاء كإجراء هو نتيجة تقصير عدد من الشركات في تنفيذ التزاماتها تجاه المعتمرين، وتهاونها في تقديم الخدمات.

وأكدت الوزارة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الشركات، وإحالتها للجهة المختصة للنظر في المخالفات، وإيقاع العقوبة المناسبة.

سبق وأكد وزير الحج والعمرة توفيق بن فوزان الربيعة، أن الوزارة تولي تعزيز تجربة الحاج والمعتمر، وتوفير بيئة ملائمة ومريحة تسهم في أداء المناسك بيسر وسهولة، اهتمامًا كبيرًا.

وشدد على أهمية التوسع في الشراكات التوعوية من أجل تعزيز تجربة الحجاج والمعتمرين وتحقيق راحتهم وسلامتهم.

وأشار إلى أن التوعية تلعب دورًا حاسمًا في تجويد الخدمات وتحسين الإجراءات ورفع مستوى الرضا لدى ضيوف الرحمن.

المصدر: وكالات