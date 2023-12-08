شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن: إسرائيل تحاول تدمير غزة والشعب الفلسطيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، إن على الحكومة الإسرائيلية الأخذ في عين الاعتبار الحفاظ على سلامة المدنيين الفلسطينيين، سواء في غزة أو الضفة الغربية.

وأوضح خلال جلسة نقاش ينظمها "Wilson Center" بمشاركة اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، أن إسرائيل حاليا تحاول تدمير غزة والشعب الفلسطيني خلال حربها على القطاع.

وتسائل الصفدي، عن هدف إسرائيل من الحرب في غزة والتي خلقت ظروفًا غير إنسانية يعيش فيها الشعب الفلسطيني الآن، مشيرًا إلى أن العالم مستمر في صمته عن انتهاك القوانين في غزة، وهو أمر غير مقبول.

سعي للسلام

كان سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أعلن عن بدء أعمال اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الاسلامية المشتركة والمعنية ببلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، منتصف الشهر الماضي.

وكانت أولى الخطوات لتفعيل القرار من الصين، ثم أعقبها جولة موسعة بعدد من دول العالم، لوقف التصعيد الجاري في غزة، والوقف الفوري لإطلاق النار ودخول المساعدات للقطاع.