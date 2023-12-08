شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية القطري: نحاول تخفيف آثار الحرب على الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن الهدف الآن هو وقف الحرب على غزة وتخفيف آثار الحرب على الفلسطينيين في القطاع.

وبين خلال جلسة نقاش ينظمها "Wilson Center" بمشاركة اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، أن المساعدات الإنسانية تستمر في الدخول للقطاع مدعومة من المجتمع الدولي، لإغاثة المتضررين من تلك الحرب.

وتابع: على إسرائيل أن تدرك أن استمرار الحرب على غزة بهذا الشكل، قد يؤدي إلى حروب أخرى مستمرة.

وقف الحرب

كان سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أعلن عن بدء أعمال اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الاسلامية المشتركة والمعنية ببلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، منتصف الشهر الماضي.

وكانت أولى الخطوات لتفعيل القرار من الصين، ثم أعقبها جولة موسعة بعدد من دول العالم، لوقف التصعيد الجاري في غزة، والوقف الفوري لإطلاق النار ودخول المساعدات للقطاع.