شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تطالب مجلس الأمن بالتصويت لمشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار فورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت الرئاسة الفلسطينية، جميع أعضاء مجلس الأمن الدولى خلال انعقاد المجلس مساء اليوم الجمعة، فى نيويورك، بالتصويت لصالح مشروع القرار الداعى لوقف فورى لإطلاق النار وحماية المدنيين، استنادا للمادة 99 لميثاق الأمم المتحدة، وذلك طبقا للقانون الدولى الإنسانى.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية - في بيان اليوم - "أنه قد حان الوقت لأن يتم اتخاذ هذا القرار، لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلى في قطاع غزة والضفة الغربية".

وطالبت الرئاسة الفلسطينية بتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة نتيجة تعمد سلطات الاحتلال إعاقة وصولها للمواطنين؛ الأمر الذي أوجد كارثة مروعة، مشددة على ضرورة إرسال وفد من أعضاء مجلس الأمن للاطلاع عن كثب على المأساة الإنسانية التي حلت بقطاع غزة، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى.

وأوضحت أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يثمن المبادرة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، بتفعيل المادة 99، والتي نالت تأييد دول العالم.