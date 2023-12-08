شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدعو مجلس الأمن بالتحرك لوقف العدوان على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير محمد عيسى أبو شهاب نائب الممثل الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، إن عالم العديد من سكان غزة الذين لم يغادروا القطاع "يتم تدميره بشكل منهجى أمام أعينهم".

وذكر أنه يجب على مجلس الأمن أن يتحرك بشأن الأزمة عندما لا يصل سوى القليل من المساعدات ويعجز العاملون فى المجال الإنسانى عن إيصالها خوفًا من التعرض للقتل.



جاء ذلك فى كلمة السفير أثناء الجلسة الطارئة لمجلس الأمن لبحث الوضع الكارثى فى غزة اليوم /الجمعة/ وفق ما جاء على الموقع الإلكترونى للأمم المتحدة.



وأضاف: "على الرغم من الهدنة المؤقتة الأخيرة، إلا أن العنف والخطر على المدنيين لم يهدأ، بل فى الواقع انتقل هذا الصراع الآن إلى مرحلة جديدة وأكثر خطورة"، مشيراً إلى أن حصار خان يونس وأجزاء أخرى من جنوب غزة قد بدأ الآن.



وتابع "لا يوجد فعلياً ملاذ آمن لملايين الأشخاص المحاصرين والمعرضين للهجوم".