شكرا لقرائتكم خبر عن د. العيسى يلتقي وفدًا برلمانيًّا فرنسيًّا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى معالى أمين عام رابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وفدًا برلمانيًّا فرنسيًّا، في المقر الفرعي لرابطة العالم الإسلامي بمدينة الرياض.

وشهد اللقاء اجتماعًا مُوَسَّعًا، ناقش خلالَه الجانبان عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض اللقاءُ مبادرات رابطة العالم الإسلامي لبناء الجسور بين الأمم والشعوب، في مواجهة أفكار الصراع والصدام الحضاري، وأهمية تعزيز مفاهيم الاحترام المتبادَل بين التنوُّع الديني والوطني، وبين الأمم والشعوب كافَّةً، مُنَوِّهًا بوجهٍ خاصٍّ بمبادرة بناء جسور التفاهم بين الشرق والغرب، التي أطلقتها الرابطة من مقرِّ الأمم المتحدة، بدعمٍ ومشاركةٍ من كُبرى قيادات المنظمة والقيادات الدولية المعنية.

و في سياق اللقاء، أعربَ فضيلته للوفد الفرنسي عن تنديدِ رابطة العالم الإسلامي بجريمة القتل المؤلمة التي حدثت في فرنسا قبل ثلاثة أيام.



الوفد البرلمانى الفرنسى خلال اللقاء