شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم قرية كفر جمال جنوب طولكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، قرية كفر جمال جنوب محافظة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن جيش الاحتلال اقتحم القرية، وأجبر أصحاب محال تجارية على إغلاقها بعد مداهمتها، وأوقفت مركبات وأخضعت المواطنين للتفتيش والاستجواب.

وأضافت أن قوات الاحتلال نشرت دورياتها على مداخل القرية وأزقتها.