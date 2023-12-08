شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: إدارة بايدن طلبت من الكونجرس الموافقة على بيع قذائف ميركافا لإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفات قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها إن مصادر قالت إن إدارة بايدن طلبت من الكونجرس الموافقة على بيع 45 ألف قذيفة لدبابات ميركافا لإسرائيل.

وتقصف قوات الاحتلال برًا وبحرًا وجوًا على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي لم يتم الإعلان عن تمديدها.

وقد سمحت الهدنة -التي استمرت 7 أيام- بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.