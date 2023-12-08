شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية المصري: معالجة أسباب الحرب في غزة أمر ضروري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إنه من الضروري إيقاف الحرب في غزة ومعالجة أسبابها بطريقة مباشرة من خلال المسؤوليات المباشرة لمجلس الأمن.

وأوضح خلال جلسة نقاش ينظمها "Wilson Center" بمشاركة اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، أن التعامل مع الصراع في فلسطين وتنفيذ القانون الدولي فيما يخص الدولة الفلسطينية هو أمر أساسي، مبينًا أن الهدف هو وقف هذا الصراع، ووضع معايير عالمية لتجنيب المدنيين الفلسطينيين تبعات الحرب.

وأشار إلى أن الأعداد الكبيرة من الضحايا بين المدنيين الفلسطينيين تستدعي النظر إلى التسلسل الزمني التاريخي للاعتداءات الواقعة على الفلسطينيين منذ بدء دخول إسرائيل إلى فلسطين منذ سنوات طويلة.

وقف الحرب على غزة

كان سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أعلن عن بدء أعمال اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الاسلامية المشتركة والمعنية ببلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، منتصف الشهر الماضي.

وكانت أولى الخطوات لتفعيل القرار من الصين، ثم أعقبها جولة موسعة بعدد من دول العالم، لوقف التصعيد الجاري في غزة، والوقف الفوري لإطلاق النار ودخول المساعدات للقطاع.