شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تحاصر 12 مركز إيواء شمال قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف شمال قطاع غزة، ومحاصرة 12 مركز إيواء معظمها تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.

وأفادت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال تقصف مراكز الإيواء في جباليا وبيت لاهيا، والتي نزح إليها عشرات آلاف الفلسطينيين للاحتماء من القصف الإسرائيلي بالقذائف والصواريخ.

أوضاع خطيرة

فيما ذكرت مصادر طبية فلسطينية، أن عشرات الجرحى يتواجدون داخل أحد مراكز الإيواء في شمال قطاع غزة، بعد تعرض المركز لقصف عنيف من الدبابات الإسرائيلية، والتي تتوغل في عدة محاور شمال قطاع غزة.

في السياق ذاته حذّرت مراكز حقوقية، من خطورة الأوضاع الإنسانية في غزة وشمالها، في ظل عدم وصول امدادات الغذاء والدواء والمياه لها، منذ عدة أسابيع، ما فاقم من معاناة نحو نصف مليون فلسطيني محاصرين من القصف الإسرائيلي، ويعانون من الجوع والعطش والمرض.