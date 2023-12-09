شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى: قصف اسرائيلى يستهدف مركزا طبيا عسكريا بالجنوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبنانى تعرض المركز الطبى التابع للجيش فى بلدة عين إبل بالجنوب لقصف من قبل اسرائيل مما أدى إلى أضرار مادية دون وقوع إصابات.

وكان مركز عسكرى تابع للجيش اللبنانى فى منطقة النبى عويضة بالعديسة قد تعرض لقصف إسرائيلى يوم الثلاثاء الماضى مما أدى إلى استشهاد عسكرى وإصابة 3 آخرين.

يذكرأن، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية الأعمال الاجرامية التى يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون فى الضفة الغربية، وتزايدها بشكل مقلق للغاية فى الأسابيع الأخيرة دون أى رادع او محاسبة من دولة الاحتلال الاسرائيلى والمجتمع الدولي، مما أدى إلى سقوط حوالى ألف فلسطينى من سكان الضفة الغربية خلال العام الحالي.

ونددت الوزارة - فى بيان لها بقرار إسرائيل إقامة مستوطنة جديدة على أراض فى القدس الشرقية المحتلة، وتوسيع المستوطنات، ومصادرة الأراضى الفلسطينية بالقوة، وهدم منازل الفلسطينيين، وطرد ساكنيها، والخطوات الهادفة الى التهجير القسرى للسكان، مشيرة إلى ما تمثله هذه الأعمال الاستفزازية من خروقات فاضحة وانتهاكات للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر عام 2016، الذى يعتبر الاستيطان غير شرعى فى جميع الأراضى الفلسطينية المحتلة.

ودعت الوزارة المجتمع الدولى إلى ضرورة التحرك السريع لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير القانونية الهادفة إلى تقويض كل الفرص والمبادرات التى تسعى إلى تحقيق السلام العادل والشامل فى المنطقة، وإلزام إسرائيل باحترام الشرعية الدولية.

وأشارت إلى أن هذه الأعمال العدوانية تتزامن مع الحرب الشرسة على قطاع غزة، معتبرة أن إسرائيل تدمر القطاع بصورة ممنهجة وتحصد الآف القتلى والجرحى من المدنيين العزل لا سيما الاطفال والنساء وكبار السن.