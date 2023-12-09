شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع شهداء العدوان على غزة إلى 17500 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وثّقت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، إلى 17500 شهيد منذ بدء العدوان الذي دخل شهره الثالث على التوالي.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية، أن أكثر من 314 فلسطينياً معظمهم من الأطفال والنساء استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية.

العدوان على غزة

أوضحت أن الوضع الصحي في القطاع كارثي في ظل النقص الحاد في المستلزمات الطبية والوقود، بالتزامن مع اشتداد القصف الإسرائيلي، وسقوط مئات الجرحى يومياً، داعيةً لتدخل عاجل لإنقاذ الجرحى والمرضى من خلال إدخال الأدوية والوقود.