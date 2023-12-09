شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر 12 مركزًا للإيواء في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحاصر قوات الاحتلال الإسرائيلي 12 مركزًا للإيواء، معظمها تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.

وأشارت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال تقصف مراكز الإيواء في جباليا وبيت لاهيا.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

ولفتت إلى أن تلك المراكز نزح إليها عشرات آلاف الفلسطينيين، للاحتماء من القصف الإسرائيلي بالقذائف والصواريخ.

وأوضحت مصادر طبية فلسطينية، أن عشرات الشهداء والجرحى يتواجدون داخل أحد مراكز الإيواء في شمال قطاع غزة.

وذلك بعد تعرض المركز لقصف عنيف من الدبابات الإسرائيلية، والتي تتوغل في عدة محاور شمال قطاع غزة.

الأوضاع الإنسانية في غزة

وحذّرت مراكز حقوقية، من خطورة الأوضاع الإنسانية في غزة وشمالها، في ظل عدم وصول إمدادات الغذاء والدواء والمياه لها، منذ عدة أسابيع.

وفي ظل هذه الظروف تتفاقم معاناة نحو نصف مليون فلسطيني محاصرين من القصف الإسرائيلي، ويعانون من الجوع والعطش والمرض.