رئيس الوزراء العراقي يصدر توجيها عاجلا بعد استهداف مبنى السفارة الأمريكية في البلاد

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دبي - محمود عبدالرازق - وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان له، أن "السوداني أكد، خلال ترأسه اجتماعاً أمنياً ضم قادة التشكيلات والأجهزة الأمنية والعسكرية، أن "الاعتداء على أي بعثة أجنبية أو مقر دبلوماسي هو جريمة إرهابية تعرض المتسبب بها إلى أقصى العقوبات".
وأشار إلى "التزام الحكومة المستمر بحماية جميع البعثات الدبلوماسية الممثلة في العراق والعاملين فيها، وأنها لن تتهاون أبدا في التصدي للخارجين عن القانون الذين يعرضون أمن العراق للخطر، ويسيئون لسمعته الخارجية".
وقال مصدر أمني عراقي، لوكالة "الخليج 365" إن الصواريخ التي استهدفت السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء المحصنة، وسط العاصمة بغداد، فجر الجمعة، سقطت في محيط السفارة دون وقوع خسائر بشرية.
أمس, 04:30 GMT
يذكر أن القواعد الأمريكية في العراق تتعرض منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة بشكل شبه يومي من قبل "المقاومة الإسلامية في العراق" والتي تضم فصائل مسلحة عدة، على خلفية دعم الإدارة الأمريكية للعمليات الإسرائيلية في القطاع.