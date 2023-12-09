إعلام: مهلة أمريكية حتى نهاية العام لإنهاء حرب غزة وإسرائيل تحتاج شهرا إضافيا

دبي - محمود عبدالرازق - وحسبما أفاد موقع "I24"، أمس الجمعة، يحتاج الجيش الإسرائيلي إلى 3 إلى 4 أسابيع إضافية لاستكمال العملية البرية في مدينة خان يونس في قطاع غزة وإطار زمني مماثل لاستكمال المرحلة الأولى من الحرب.

وأشار الموقع نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير إلى أن "الولايات المتحدة لم تمنح إسرائيل مهلة محددة، لكن واشنطن أبلغت تل أبيب أن الوقت ينفد".

وأضاف المسؤول أن "الجانبين على خلاف على مدة شهر حول مدة الحرب" دون الخوض في تفاصيل.

وتابع: "إدارة بايدن ستكون سعيدة بأن يكمل الجيش الإسرائيلي عملياته المكثفة بحلول نهاية الشهر الجاري، لكن إسرائيل تقدر أنها تحتاج إلى وقت حتى نهاية يناير/كانون الثاني المقبل".

وأوضح المسؤول أن "رسالة الأمريكيين هي أنهم يرغبون في رؤيتنا ننهي القتال عاجلاً، مع تقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين الفلسطينيين والمزيد من المساعدات الإنسانية لغزة".

وكان موقع "بوليتيكو"، قد أفاد أمس الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حدد موعدا نهائيا لإسرائيل لإنهاء الحرب في غزة بحلول نهاية عام 2023، أي بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وفي سياق متصل، نفت مصادر رفيعة في الإدارة الأمريكية الأنباء التي تحدثت عن تحديد الرئيس جو بايدن موعدا نهائيا لإنهاء الحرب في غزة.