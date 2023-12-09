إسرائيل: العلاقة مع مصر استراتيجية ونتعاون لمنع اقتحام الحدود إلى سيناء

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وأفادت المصادر أن المستشفيات الأربعة ستقيمها تركيا ومصر واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة أطباء بلا حدود.
ووفقا للمصادر، فإنه "لا توجد خطة لإجلاء سكان من غزة إلى منطقة رفح".
كما شددت المصادر ذاتها على أن العلاقة بين إسرائيل ومصر استراتيجية ومهمة وأن الدولتين تتعاونان لمنع اقتحام الحدود إلى سيناء.
وفي وقت سابق، كشف مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون، أن مصر، وجهت تحذيرات إلى الولايات المتحدة وإسرائيل من أنه إذا فرّ الفلسطينيون إلى سيناء، فقد يؤدي ذلك إلى "قطع العلاقات" بين القاهرة وتل أبيب.
أمس, 09:04 GMT
وأضافوا أن المصريين أبلغوا إسرائيل أن مثل هذا السيناريو يمكن أن يخلق أزمة خطيرة في العلاقات بين البلدين.
وفي السياق، نقل الموقع عن مسؤول أمريكي تأكيده أن المسؤولين المصريين حذروا من "قطيعة" مع إسرائيل إذا حدث ذلك.
21 أكتوبر, 09:16 GMT
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن، في وقت سابق، رفضه سياسة التهجير القسري التي تقوم بها إسرائيل لأبناء غزة داخل القطاع ومحاولات تهجير سكانه نحو سيناء أو دفعهم إليها.
وأوضح أن ذلك "سيؤدي إلى تصفية كاملة للقضية الفلسطينية وتفريغها من مضمونها"، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تمتلك كافة الأدوات التي تمكنها من الحفاظ على أرضها وأمنها القومي.