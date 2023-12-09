إسرائيل: العلاقة مع مصر استراتيجية ونتعاون لمنع اقتحام الحدود إلى سيناء

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصادر سياسية، أن إسرائيل قد توافق على إنشاء 4 مستشفيات ميدانية في غزة.

وأفادت المصادر أن المستشفيات الأربعة ستقيمها تركيا ومصر واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة أطباء بلا حدود.

ووفقا للمصادر، فإنه "لا توجد خطة لإجلاء سكان من غزة إلى منطقة رفح".

كما شددت المصادر ذاتها على أن العلاقة بين إسرائيل ومصر استراتيجية ومهمة وأن الدولتين تتعاونان لمنع اقتحام الحدود إلى سيناء.

وفي وقت سابق، كشف مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون، أن مصر، وجهت تحذيرات إلى الولايات المتحدة وإسرائيل من أنه إذا فرّ الفلسطينيون إلى سيناء، فقد يؤدي ذلك إلى "قطع العلاقات" بين القاهرة وتل أبيب.

أمس, 09:04 GMT

وقال المسؤولون الإسرائيليون، إنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، أبلغ مسؤولون مصريون في الجيش، وفي جهاز المخابرات، نظراءهم في الجيش الإسرائيلي و"الشاباك"، أنهم قلقون للغاية بشأن تداعيات العملية العسكرية في جنوب غزة على مصر، خصوصاً مع استمرار نزوح المدنيين باتجاه معبر رفح الحدودي.

ونقل موقع "أكسيوس"، عن المسؤولين الإسرائيليين، أن "المصريين أعربوا عن قلقهم من أن تؤدي الأزمة إلى عبور آلاف الفلسطينيين الحاجز الحدودي ومحاولة العثور على مأوى في شبه جزيرة سيناء".

وأضافوا أن المصريين أبلغوا إسرائيل أن مثل هذا السيناريو يمكن أن يخلق أزمة خطيرة في العلاقات بين البلدين.

وفي السياق، نقل الموقع عن مسؤول أمريكي تأكيده أن المسؤولين المصريين حذروا من "قطيعة" مع إسرائيل إذا حدث ذلك.

21 أكتوبر, 09:16 GMT

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن، في وقت سابق، رفضه سياسة التهجير القسري التي تقوم بها إسرائيل لأبناء غزة داخل القطاع ومحاولات تهجير سكانه نحو سيناء أو دفعهم إليها.

وأوضح أن ذلك "سيؤدي إلى تصفية كاملة للقضية الفلسطينية وتفريغها من مضمونها"، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تمتلك كافة الأدوات التي تمكنها من الحفاظ على أرضها وأمنها القومي.