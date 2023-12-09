وزير الخارجية السعودي: ما نشهده في غزة مذبحة لا مثيل لها... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف ابن فرحان خلال مقابلة تلفزيونية، أمس الجمعة، أن ما يحصل في قطاع غزة غير مبرر تحت أي ذريعة للدفاع عن النفس.

وأعرب الوزير السعودي عن اختلافه مع موقف أمريكا التي استخدمت الفيتو ضد مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة.

وأردف: "لسوء الحظ نرى أن وقف إطلاق النار بات كلمة سيئة، ولا أستطيع أن أفهم ذلك".

كما أشار وزير الخارجية السعودي إلى شعوره بخيبة أمل لأن مجلس الأمن لم يتمكن من اتخاذ موقف حازم حيال المسألة.

أمس, 21:22 GMT

وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت، مساء أمس الجمعة، حق الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي من أجل وقف إطلاق النار بالقطاع.

ومنذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشربن الأول الماضي، لم تتوقف المعارك سوى لفترة 7 أيام هدنة تخللها تبادل أسرى ومعتقلين، والسماح بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

فيما ارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 17ألف قتيل، 70% منهم من الأطفال والنساء.