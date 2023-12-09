شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يؤكد التزام الحكومة بحماية البعثات الدبلوماسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، التزام الحكومة العراقية بحماية البعثات الدبلوماسية، والعاملين ضمن بعثة التحالف الدولى ومنشآته.
وخلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس الوزراء العراقي من وزير دفاع الأمريكي لويد أوستن، ناقش الجانبان الهجمات الأخيرة التي استهدفت مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، وأهمية الحد منها؛ لما تشكله من تقويض لسيادة العراق واستقراره.
وشدد رئيس الوزراء العراقي - حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم السبت، على "أن الأجهزة الأمنية قادرة على ملاحقة وكشف المتورطين في هذه الاعتداءات"، محذرا في الوقت نفسه من "الرد المباشر دون موافقة الحكومة العراقية، وأهمية عدم تكرار ما حصل من اعتداء في جرف النصر".
من جانبه، رحب وزير الدفاع الأمريكي بموقف الحكومة العراقية، وإدانتها الهجمات التي استهدفت السفارة الأمريكية في العراق، وإجراءاتها لملاحقة مرتكبيها.
كما بحث الجانبان علاقات التعاون الثنائي في المجالات الأمنية، وسبل تطويرها بين البلدين لمواجهة مختلف التحديات.
وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، أن وزير الدفاع الأمريكي شدد في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي ضرورة وقف الهجمات ضد القوات الأمريكية، عقب هجوم استهدف السفارة الأمريكية في بغداد، وناقشا التزام الحكومة العراقية بحماية الموظفين الدبلوماسيين ومستشاري التحالف ومنشآته.
وأدان أوستن الهجوم الذي وقع - الليلة الماضية - على السفارة الأمريكية في بغداد وكذلك سلسلة الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا خلال الأسابيع الأخيرة.
ورحب وزير الدفاع الأمريكي ببيان رئيس الوزراء العراقي الذي أدان الهجوم ووصفه بأنه "أعمال إرهابية" "تعرض الأمن الداخلي للعراق للخطر".
وشدد على أن الولايات المتحدة تحتفظ بالحق في التصرف دفاعًا عن النفس ضد أولئك الذين يشنون أي هجوم ضد الأفراد الأمريكيين.
وأكد أن الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، كتائب حزب الله وحركة النجباء، وكلاهما منظمتان إرهابيتان، مسؤولتان عن معظم الهجمات ضد أفراد التحالف، وأن الولايات المتحدة تحتفظ بالحق في الرد بشكل حاسم ضد تلك الجماعات للتصدي للتهديدات والهجمات ضد أفراد الولايات المتحدة وقوات التحالف، مشددا على أن الهجمات التي تشنها الميليشيات المدعومة من إيران تقوض سيادة العراق واستقراره وتهدد سلامة المدنيين العراقيين وتعوق حملة هزيمة داعش.
وناقش الجانبان تشكيل اللجنة العسكرية العليا الأمريكية العراقية، التي اتفقت عليها الحكومتان خلال حوار التعاون الأمني المشترك بين الولايات المتحدة والعراق في أغسطس 2023، وهي آلية استشارية لانتقال التحالف.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز