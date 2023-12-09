طهران: واشنطن أثبتت بـ"الفيتو" أنها السبب الرئيسي في قتل المدنيين بغزة

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، قال المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني، إن "واشنطن أثبتت مرارًا تحالفها ومشاركتها مع النظام العنصري الإسرائيلي في ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني".

وأضاف "أمريكا تعرب عن قلقها على حياة الأطفال والمدنيين في غزة، لكنها في ذات الوقت وتحت ستار الخداع والنفاق، سلَّموا الأسبوع الماضي الشحنة الـ 200 من الأسلحة والمساعدات العسكرية لإسرائيل".

ولفت إلى أن "أمريكا لم تتوان منذ أكثر من شهرين، عن تقديم أي نوع من الدعم العسكري أو السياسي أو الاستخباراتي أو الإعلامي لجرائم الكيان الصهيوني الوحشية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة والضفة الغربية".

واستخدمت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، حق الفيتو ضد مشروع قرار قدمته دولة الإمارات يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وصوتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار الذي طرحته الإمارات، مقابل معارضة الولايات المتحدة وامتناع بريطانيا عن التصويت.

ودعا مشروع القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لدواع إنسانية، كما أكد المشروع على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ومنذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشربن الأول الماضي، لم تتوقف المعارك سوى لفترة 7 أيام هدنة تخللها تبادل أسرى ومعتقلين، والسماح بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

فيما ارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 17 ألف قتيل، 70% منهم من الأطفال والنساء.