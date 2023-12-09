طهران: واشنطن أثبتت بـ"الفيتو" أنها السبب الرئيسي في قتل المدنيين بغزة

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وأضاف "أمريكا تعرب عن قلقها على حياة الأطفال والمدنيين في غزة، لكنها في ذات الوقت وتحت ستار الخداع والنفاق، سلَّموا الأسبوع الماضي الشحنة الـ 200 من الأسلحة والمساعدات العسكرية لإسرائيل".
ولفت إلى أن "أمريكا لم تتوان منذ أكثر من شهرين، عن تقديم أي نوع من الدعم العسكري أو السياسي أو الاستخباراتي أو الإعلامي لجرائم الكيان الصهيوني الوحشية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة والضفة الغربية".
وصوتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار الذي طرحته الإمارات، مقابل معارضة الولايات المتحدة وامتناع بريطانيا عن التصويت.
ومنذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشربن الأول الماضي، لم تتوقف المعارك سوى لفترة 7 أيام هدنة تخللها تبادل أسرى ومعتقلين، والسماح بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
فيما ارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 17 ألف قتيل، 70% منهم من الأطفال والنساء.