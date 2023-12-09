المدير العام لمستشفى "الأقصى" في غزة: نشكر الرئيس بوتين والشعب الروسي على مساعداتهم

دبي - محمود عبدالرازق - غزة – الخليج 365. وقال أبو زاهر، في مقابلة لـ"الخليج 365": "باسم الشعب الفلسطيني ووزارة الصحة ونيابة عني كمدير عام مجمع شهداء الأقصى الطبي، نشكر روسيا رئيسها وشعبها العظيم على تقديم المساعدة الطبية للقطاع".

وأضاف: "تلقينا المساعدات الطبية الروسية التي استفادت منها المستشفيات في قطاع غزة، ولاقت استحسانا كبيرا في الوسط الطبي، لقد استفاد من هذه المساعدات الجريح الفلسطيني واستفادت منها المستشفيات في قطاع غزة في وزارة الصحة".

وأشار أبو زاهر إلى أن المساعدات الطبية الروسية التي وصلت للقطاع بعد شح كبير في الموارد الطبية، قد ساهمت في إنقاذ حياة العديد من المرضى والجرحى.

3 نوفمبر, 01:13 GMT

وكانت وزارة الطوارئ الروسية قد أعلنت عن تقديم عشرات الأطنان من المساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة، حملتها طائرات خاصة بالوزارة لمطار العريش في شمال شبه جزيرة سيناء.

ومنذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لم تتوقف المعارك سوى لفترة 7 أيام هدنة تخللها تبادل أسرى ومعتقلين، والسماح بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

فيما ارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 17 ألف قتيل، 70% منهم من الأطفال والنساء.