رئيس وزراء العراق يحذر أمريكا من الرد المباشر على الاعتداءات دون موافقة الحكومة

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وحذر السوداني، من الردّ المباشر على استهداف السفارة الأمريكية في بغداد، بدون موافقة الحكومة، مشددا على أهمية عدم تكرار ما حصل من اعتداء في جرف النصر، ومؤكدا "التزام الحكومة بحماية البعثات الدبلوماسية والعاملين ضمن بعثة التحالف الدولي ومنشآته.
أمس, 04:30 GMT
من جانبه، رحب وزير الدفاع الأمريكي بـ"موقف الحكومة العراقية، وإدانتها الهجمات التي استهدفت السفارة الأمريكية في العراق، وإجراءاتها لملاحقة مرتكبيها"، مؤكداً أنّ "مثل هذه الأعمال تهدد الأمن الداخلي للعراق".
وقال مصدر أمني عراقي، لوكالة "الخليج 365" إن الصواريخ التي استهدفت السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء المحصنة، وسط العاصمة بغداد، فجر الجمعة، سقطت في محيط السفارة دون وقوع خسائر بشرية.
يذكر أن القواعد الأمريكية في العراق تتعرض منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة بشكل شبه يومي من قبل "المقاومة الإسلامية في العراق" والتي تضم فصائل مسلحة عدة، على خلفية دعم الإدارة الأمريكية للعمليات الإسرائيلية في القطاع.