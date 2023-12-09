شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 26 فلسطينياً في غارات إسرائيلية على قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 26 فلسطينياً وأصيب العشرات بجروح اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن 13 فلسطينياً استشهدوا في قصف استهدف منازل في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استشهد ثمانية فلسطينيين معظمهم من الأطفال والنساء، في قصف لمنزل في مدينة رفح جنوب القطاع.

في السياق ذاته أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن خمسة فلسطينيين استشهدوا في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.