شكرا لقرائتكم خبر عن توقف كلي لنحو 3 آلاف منظمة إنسانية عاملة بالسودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت مفوضية "العون" الإنساني عن توقف كلي لنحو 3 آلاف منظمة إنسانية عاملة بشكل فعلي عن نشاطها الإنساني في السودان.

وأوضحت المفوضية خلال -الملتقى التنويري حول عمليات الاستجابة الإنسانية في ظل الظروف الراهنة- الذي أنهى أعماله مساء أمس بمدينة بورتسودان شرق السودان أن "نحو 3 آلاف منظمة إنسانية توقفت، منها نحو 2900 منظمة وطنية محلية ونحو 110 منظمات أجنبية، وأكثر من 10 وكالات أممية ومنظمات إقليمية عاملة في الشأن الإنساني"، وذلك منذ شهر مايو الماضي.

مساعدات سعودية

ووزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قبل أيام، 1.600 كرتون تمر للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة بولاية القضارف في جمهورية السودان، استفاد منها 8.427 فردًا، وذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في جمهورية السودان.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة.