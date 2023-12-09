شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى: تدمير أوكار للإرهابيين جنوب غرب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، أن الجيش الصومالي دمر أوكارا للإرهابيين فى مناطق واقعة بمحافظة بكول، بولاية جنوب الغرب الإقليمية.

ونقلت الوكالة عن ضباط بالجيش الصومالي قولهم إن القوات المسلحة بالتعاون مع القوات المحلية تمكنت من تدمير مواقع منسوبة للإرهابيين، وتعرضت الميليشيات المتشددة لخسائر كبيرة خلال العمليات العسكرية المخططة.

وأكدت أن الجيش الصومالى يواصل عمليات ملاحقة مكثفة ضد المتمردين في المناطق الريفية بجنوب ووسط البلاد.