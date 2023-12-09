المغرب ينضم إلى تحالف دولي للتخلص التدريجي من الفحم

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلنت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، أمس الجمعة، انضمام المغرب إلى تحالف "Powering Past Coal Alliance" (دعم التخلي عن الفحم)، بهدف الانخراط في الجهود الدولية لتجاوز الاعتماد على الفحم كمكون لإنتاج الكهرباء بالشكل التقليدي، والانفتاح على وسائل صديقة للبيئة وأكثر ابتكارا دعما لتسريع تحقيق الحياد الكربوني".

ويضم تحالف "Powering Past Coal Alliance" حاليا 60 حكومة وطنية، توحدها الرغبة في الانفصال التام عن توليد الطاقة باستخدام الفحم.

وفي وقت سابق من قمة المناخ الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (كوب 28)، انضمت أمريكا، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية التشيك، وقبرص، وجمهورية الدومينيكان، وأيسلندا، وكوسوفو، ومالطا، والنرويج، إلى المبادرة العالمية، حسبما ذكر التحالف، في بيان له.

وقال التحالف إن المغرب "سيعمل معه لوضع خطة للتخلص التدريجي من (الفحم)" دون أن يحدد مواعيد نهائية.

2 أبريل, 10:52 GMT

ويتم توليد نحو 70% من الكهرباء في المغرب من الفحم، وتمثل الطاقة المتجددة 20% حتى الآن هذا العام، وفقا للأرقام الرسمية.

ويخطط المغرب لرفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، إلى أكثر من 52% بحلول عام 2030.