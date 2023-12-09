الرئاسة المصرية: السيسي وبوتين يتفقان على مواصلة الجهود لوقف إطلاق النار في غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وأضافت الرئاسة المصرية أن الرئيسين اتفقا على مواصلة الجهود لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضحت الرئاسة المصرية أن الرئيسين أكدا على أهمية تضافر الجهود الدولية للوصول إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وحسبما أفاد موقع "I24"، أمس الجمعة، يحتاج الجيش الإسرائيلي إلى 3 إلى 4 أسابيع إضافية لاستكمال العملية البرية في مدينة خان يونس في قطاع غزة وإطار زمني مماثل لاستكمال المرحلة الأولى من الحرب.

وأشار الموقع نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير إلى أن "الولايات المتحدة لم تمنح إسرائيل مهلة محددة، لكن واشنطن أبلغت تل أبيب أن الوقت ينفد".

وأضاف المسؤول أن "الجانبين على خلاف على مدة شهر حول مدة الحرب" دون الخوض في تفاصيل.