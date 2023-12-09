شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الأميرى: الحالة الصحية لأمير الكويت مستقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير شئون الديوان الأميرى الكويتي، الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح، اليوم السبت، استقرار الحالة الصحية لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. وفق "الأنباء الكويتية.

وتمنى الشيخ محمد العبدالله ، الصحة والعافية لأمير الكويت، وأن يمن المولى تعالى عليه بالشفاء العاجل.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري، قد صرح فى وقت سابق، بأن الأمير الشيخ نواف الأحمد دخل المستشفى منذ عدة أيام، إثر وعكة صحية طارئة ألمت به لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية، وأن حالته الصحية مستقرة، سائلين المولى عز وجل أن يديم عليه، نعمة الصحة والعافية.

ومن جهة ثانية أصدرت النيابة العامة بالكويت بيانا بشأن الشائعات المتعلقة بصحة الأمير الشيخ نواف الأحمد، أكدت فيه أنها لن نقف مكتوفة الأيدي تجاه الأقاويل الكاذبة المتعلقة بصحة الأمير وترتيب بيت الحكم.

وشددت النيابة على أنها سنتخذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد من ينفث سمومه في المجتمع.

وأضاف البيان ، أن النيابة العامة بحرص شديد واهتمام بالغ ما قامت به بعض وسائل الإعلام وبعض الأفراد عبر مواقع التواصل الاجتماعي المرئية والمسموعة والمقروءة، ورصدت العديد من الأقاويل الكاذبة والأنباء الخاطئة التي طالت صحة أمير البلاد وما يتعلق بترتيب بيت الحكم في دولة الكويت.