الكرملين: بوتين يشكر السيسي على التعاون في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وأشار المكتب الإعلامي للكرملين في بيان، اليوم السبت، إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي".

وأوضح البيان أن "فلاديمير بوتين أعرب عن تفاؤله من رحلته الأخيرة إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وكذلك المفاوضات التي أجريت في موسكو مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

كما ذكر البيان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شكر الرئيس المصري على مساعدته في إجلاء بعض الأسر من غزة، وكذلك توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتمنى له التوفيق في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في مصر".

وأشار الكرملين إلى أن الرئيسين، "ناقشا أيضًا قضايا التعاون المشترك الذي يتطور بنجاح كبير"، كما أعرب الجانبان عن "اهتمامهما بمواصلة تعزيزه في مختلف المجالات بطريقة ودية تقليدية على أساس مبادئ الشراكة الاستراتيجية".

وأضافت الرئاسة المصرية أن الرئيسين اتفقا على مواصلة الجهود لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.