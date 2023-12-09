شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يشارك في متابعة الانتخابات الرئاسية بمصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يشارك البرلمان العربي بوفد يرأسه عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان في متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية التي تنطلق غدًا وتستمر حتى 12 من الشهر الجاري، تلبيةً للدعوة الموجهة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد العسومي في بيان له اليوم، حرصه على متابعة الاستحقاقات الديمقراطية في مصر كافة، مشيرًا إلى الخطة التي وضعها البرلمان العربي لمتابعة هذا الاستحقاق الهام تتفق مع القوانين الوطنية والقرارات الإدارية المنظمة لعملية المتابعة من بداية فتح باب الترشح مرورًا بالدعاية الانتخابية ووصولاً لإعلان النتيجة.

وسيقوم رئيس البرلمان العربي بعد إتمام عملية المتابعة برفع تقرير إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر يتضمن ملاحظات وفد البرلمان العربي المُشارك في متابعة العملية الانتخابية.