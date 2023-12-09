رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي: حكومة الدبيبة تمارس أكبر عمليات فساد مالي وإداري

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد حماد خلال كلمته التي القاها أمام المجلس، أن "ليبيا وقّعت على الاتفافية الدولية لمكافحة الفساد منذ العام 2003، وأصدرت القوانين التي تجرم الفساد وغيرها من القوانين العقابية، وأنشأت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عام 2014، التي تتبع البرلمان بصفته التشريعية"، وفقا لبيان حصلت "الخليج 365" على نسخة منه.

واستنكر حماد "وجود هيئات أخرى، تتبع حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية ومغتصبة السلطة، رغم إهدارها أكثر من 180 مليار دينار"، حسب تصريحه.

29 أكتوبر, 08:23 GMT

وأبدى حماد استغرابه من "انحياز البعثة الأممية، لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي انتهت ولايتها قانونا، وتمارس أكبر عمليات فساد مالي وإداري، ما يتسبب في إطالة أمد الصراع والشقاق بين الليبيين، مستخدمة في ذلك كل ما أمكنها من سلوكيات، تتمثل في الفساد وشراء الذمم بأموال الشعب الليبي"، بحسب قوله.

ولم يستبعد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، "امتداد هذا الفساد لكل من يعاونهم، سواء بالدعم الدولي أو المحلي، لتحقيق هدفهم الأول والأخير، وهو الاستمرار في اغتصاب السلطة مهما كلف الأمر، حسب وصفه، مؤكدا أن حكومته بكافة وزاراتها وهيئاتها تخضع لموازين الأجهزة الرقابية والمحاسبية والقضائية.