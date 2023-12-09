شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي: المجتمع الدولي يصمت عن انتهاكات حقوق الإنسان في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد البرلمان العربي أن جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هي واحدة من أبشع انتهاكات مبادئ حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي الإنساني التي يشهدها التاريخ المعاصر.

وقال- في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق 10 ديسمبر من كل عام - : إن صمت المجتمع الدولي المخزي حيالها وغضه الطرف عن هذه الجرائم جعلته شريكًا أساسياً فيما تقوم به آلة الحرب الإسرائيلية من قتل النساء والأطفال والشيوخ.

ثقافة حقوق الإنسان

وشدد البرلمان العربي على أهمية العمل على تعزيز وحماية ثقافة حقوق الإنسان بالمنطقة العربية كونه يسهم في رقي وتقدم المجتمعات.

وأضاف أن الرؤية العربية حول تعزيز ثقافة حقوق الإنسان تنطلق من ترسيخ مبادئ العدل والمواطنة وتحقيق المساواة في كافة الحقوق والواجبات، والقضاء على كافة أشكال التمييز والعنصرية وهي المبادئ التي تدعمها كافة الديانات.