الخليج اليوم .. السعودية.. الداخلية تصدر بيانا بشأن تنفيذ حكم إعدام

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم السبت بيانا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصا (إعدام) بأحد الجناة في منطقة حائل.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها أن المتهم ويدعى وائل العنزي (سعودي الجنسية) اقدم على طعن المواطن عواد الشمري بسكين، ما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

وأضاف البيان أنه توجيه الاتهام للجاني بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه "صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه".

ووأكدت الوزارة تنفيذ حكم القتل "قصاصا" بالجاني اليوم السبت بمنطقة حائل.

المصدر: "واس"