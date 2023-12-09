الخليج اليوم .. قادة الإمارات يعزون العاهل السعودي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بعث قادة الإمارات اليوم السبت إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، برقيات تعزية بوفاة الأمير طلال بن عبد العزيز.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بأن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "بعث برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود".

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى العاهل السعودي، وفق "وام".

وأعلن الديوان الملكي السعودي يوم الخميس في بيان له وفاة الأمير الشاب طلال بن عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود.

ونعى أمراء سعوديون الأمير طلال إثر حادثة تحطم الطائرة في الظهران يوم الخميس.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع السعودية يوم الخميس، عن سقوط طائرة مقاتلة من نوع "إف-15 إس إيه" في أثناء مهمة تدريبية روتينية في قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران، ومقتل طاقمها الجوي.

المصدر: "وام"