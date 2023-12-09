الخليج اليوم .. منتخب لبنان لكرة القدم يستغني عن مدربه الكرواتي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قرر الاتحاد اللبناني لكرة القدم، فك الارتباط مع المدير الفني لمنتخبه الأول الكرواتي نيكولا يورسيفيتش، حيث تم الاتفاق بين الطرفين على فسخ العقد بالتراضي.

وجاء قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد حرصا منها على تأمين أفضل الكوادر الفنية المتاحة للمنتخب عشية مشاركته في نهائيات كأس آسيا التي ستنطلق في 12 يناير المقبل في قطر حيث سيلعب لبنان المباراة الافتتاحية مع المضيف وحامل اللقب، وذلك ضمن المجموعة الأولى التي تضمه الى الصين وطاجكستان.

وأشرف المدرب الكرواتي على منتخبنا في 4 مباريات حيث خسر في وديتين أمام مونتينغرو 2-3 والإمارات 1-2، وتعادل في مباراتين رسميتين أمام فلسطين 0-0 وبنغلادش 1-1، ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وسيعلن الاتحاد مطلع الأسبوع المقبل عن اسم المدير الفني الجديد وجهازه، وذلك لتحضير المنتخب اللبناني للاستحقاق القاري حيث سينخرط في معسكرين قبل البطولة على أن يلعب عشيتها مع نظيره السعودي مباراة دولية ودية في 4 يناير المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

المصدر:"وسائل إعلام"