شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. بدء أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت اليوم أعمال الصيانة الدورية لعناصر الكعبة المشرفة بإشراف مكتب إدارة المشاريع بوزارة المالية السعودية وبالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك استمراراً لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود فى العناية الدائمة بالبيت العتيق وتعظيمه والمحافظة على كافة عناصره بأبهى حلتها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة تأتى ضمن الجهود التى تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين بتوجيه ومتابعة من ولى العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء للعناية والاهتمام ببيت الله الحرام.



ويشرف مكتب إدارة المشاريع بوزارة المالية على متابعة تقدُم سير الأعمال بمشاركة نخبة من الكوادر العاملة بمشاريع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام مع الاهتمام بأدق التفاصيل واستخدام أحدث التقنيات وفق أفضل المواصفات والمعايير العالمية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السعودية.



يذكر أن مكتب إدارة المشاريع بوزارة المالية يشرف منذ إنشائه عام 1438هـ على مشاريع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام والمسجد النبوى الشريف التى تتضمن التوسعة السعودية الكبرى للمسجد الحرام، ومشروع زيادة الطاقة الاستيعابية للمطاف، إضافة إلى مشروع التوسعة السعودية الثالثة للمسجد النبوى الشريف وساحاته والعناصر المرتبطة بها، علما بأن المكتب قد تولى الإشراف على أعمال الصيانات الدورية السابقة لعناصر الكعبة المشرفة التى تمت فى شوال 1440هـ - يونيو 2019 وذى الحجة 1442هـ.