شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء وجرحى فلسطينيون جراء قصف إسرائيلى لـ "جباليا" و"خان يونس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم /السبت/، فى قصف إسرائيلي، فى مخيم "جباليا" شمال قطاع غزة، وخان يونس جنوب القطاع.

وأفادت مصادر طبية، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت بناية سكنية وسط مُخيم "جباليا"؛ ما أدى لاستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة العشرات.

وأضافت أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا فى مدينة خان يونس؛ ما أدى إلى استشهاد شخص على الأقل وإصابة العشرات، بينهم أطفال ونساء.