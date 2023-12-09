الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 5 جنود منهم ابن شقيقة عضو مجلس الحرب آيزنكوت

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أنه "تم الأعلان عن مقتل 5 جنود من بينهم ابن شقيقة عضو كابينت الحرب، غادي آيزنكوت، رئيس الأركان السابق، الذي قُتل ابنه أيضا، قبل يومين".

وأضافت الإذاعة أنه "أصيب أيضا 13 جنديا آخر منهم حالتين إصابتهما خطيرة، جراء الحرب في غزة".

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في بيان نشره على موقعه الرسمي، أول أمس الخميس، أن غال، نجل الوزير في كابينيت الحرب من "المعسكر الرسمي" ورئيس هيئة الأركان السابق، غادي آيزنكوت، قُتل في معركة بغزة، ومعه جندي آخر.

ومع إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل غال وزميله، خلال المعارك في غزة، فإن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي يرتفع إلى 416 جنديا، حتى يوم الخميس، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، منهم 92 جنديا وضابطا منذ بداية الحرب البرية في القطاع.

7 ديسمبر, 15:25 GMT

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.

وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.