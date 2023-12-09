شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان: الالتزام بإعلان جدة أولويات الحل السلمي للأزمة السودانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أن أولويات الحل السلمي للأزمة السودانية يتمثل فى تأكيد الالتزام بإعلان جدة للمبادئ الإنسانية ووقف إطلاق النار، وإزالة كل ما يعيق تقديم المساعدات الإنسانية.

وقال البرهان في كلمته بالقمة غير العادية لرؤساء دول وحكومات الإيغاد التي انعقدت بجيبوتي اليوم، وسط مشاركة إقليمية ودولية: إن توقيع إعلان جدة للمبادئ الإنسانية كان فرصة حقيقية ومبكرة لإنهاء الأزمة السودانية سلمياً، لو التزم المتمردون بما تم التوقيع عليه، ولكن ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن التمرد لم تكن له أي إرادة سياسية لوقف حربه على الدولة والمواطنين.

الحلول السلمية

وشدد رئيس مجلس السيادة السوداني، على أن أبواب الحلول السلمية، لم تغلق، مرحباً بكل الجهود لوقف إراقة الدماء.

وأشار إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه الإيقاد فى تحقيق السلام في السودان.