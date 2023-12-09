شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء وكيل وزارة الخارجية بالسودان السفير دفع الله الحاج على من منصبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر السيد عثمان حسين عثمان وزير شئون مجلس الوزراء المكلف بتسيير مهام رئيس مجلس الوزراء السودانى قرارا اليوم /السبت/ بإعفاء السفير دفع الله الحاج على من منصب وكيل وزارة الخارجية، وتكليف السفير حسن عوض على محمد بمهام وكيل وزارة الخارجية . ووجه القرار وزارات الخارجية والعمل والإصلاح الإدارى والمالية والتخطيط الاقتصادي، والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

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