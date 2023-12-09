الجيش الروسي يقدم مساعدات غذائية لمئات العائلات في محافظة الحسكة شرقي سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح مراسل "الخليج 365"، بأن مدرعات الشرطة العسكرية الروسية، نقلت عبر قاعدتها في مدينة القامشلي، مجموعة كبيرة من السلال الغذائية والطحين ووزعتها على 750 أسرة في مدينة الحسكة وضواحيها، من الأسر الأشد فقرًا.

وبيّن نائب محافظ الحسكة، حسن الشمهود، في تصريح لــ"الخليج 365"، بالقول: "قمنا بالإِشراف على توزيع سلال غذائية وطحين على عدد كبير من الأسر الأشد فقرصا مقدمة من الأصدقاء والحلفاء الروس للشعب السوري في مدينة الحسكة وضواحيها".

وأشار نائب المحافظ إلى أن "هذه المساعدات لها عدة دلالات واضحة، منها وقوف الشعب الروسي مع الشعب السوري بما يعانيه من حصار أمريكي جائر بشكل عام، ومحافظة الحسكة بشكل خاص، وهي التي تعاني من وجود احتلاليين الأمريكي والتركي".

© Gulf 365 / Gulf 365مساعدات روسية للعائلات الفقيرة في الحسكة مساعدات روسية للعائلات الفقيرة في الحسكة © Gulf 365 / Gulf 365

وتابع الشمهود: "نقدم كل الشكر للحلفاء الروس، شعبًا وجيشًا وقيادة، لوقوفهم الدائم مع الشعب السوري ضد الإرهاب وضد الحصار الغربي الأمريكي الجائر على الشعب السوري".

بدوره، قال عضو المكتب التنفيذي لمحافظة الحسكة للشؤون الاجتماعية، خضر الأسيود، لـ"الخليج 365": "مع قدوم موسم الشتاء، قامت القوات الروسية بنقل كميات كبيرة من السلال الغذائية لسكان مدينة الحسكة وتم توزيعها بإشراف لجنة الإغاثة الفرعية بالمحافظة".

وأشار الأسيود إلى أن "القوات الروسية قدمت خلال الفترة الماضية ملابس شتوية وأحذية ومواد طبية ومواد غذائية وساعدت في نقل كميات كبيرة من اللقاحات لدعم صمود الشعب السوري، الذي يواجه ظروفا اقتصادية صعبة نتيجة للحصار الجائر المفروض عليه من قبل أمريكا وحلف الناتو".

وعبّر عدد من سكان مدينة الحسكة من جميع المكونات الاجتماعية عن شكرهم لروسيا الاتحادية على هذه اللفتة الإنسانية، معتبرين أنها تؤكد العلاقات الوطيدة الطيبة التي تجمع الشعبين السوري والروسي، عبر تاريخهما الطويل في مواجهة الغطرسة الغربية.

© Gulf 365 / Gulf 365مساعدات روسية للعائلات الفقيرة في الحسكة مساعدات روسية للعائلات الفقيرة في الحسكة © Gulf 365 / Gulf 365

وثمّن أحد السكان الذين التقتهم "الخليج 365": "التضحيات الكبيرة التي قدمها الجيش الروسي في محاربة الإرهاب كتفا إلى كتف مع الجيش السوري".

وكانت القوات الروسية، قد وزعت قبل أيام، أحذية وملابس شتوية على سكان قرية طرطب وقرطاسية تعليمية لـ63 طالب وطالبة من أبناء قرية ملوك سراي في ريف مدينة القامشلي شمالي محافظة الحسكة، في مدرستهم الريفية، تضمنت دفاتر وأقلام وحقائب وأدوات دراسية متنوعة، كما وزعت أيضًا 300 سلة غذائية وقدمت مساعدات طبية لأهالي قرية العويجة بريف القامشلي الجنوبي.

وكان مركز القوات الروسية في مدينة القامشلي، قد وزع مساعدات إغاثية وأجرى فحوصات طبية لمجموعة كبيرة من سكان القرى في ريف المدينة، على مدى السنوات والأشهر الماضية.