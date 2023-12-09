الخليج اليوم .. وزير الخارجية السعودي تعليقا على "الفيتو" الأمريكي: ما يحدث في غزة مذبحة غير مبررة بأي شكل

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعرب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان عن استيائه من عرقلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن قرار إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا أن ما يحدث هو مذبحة لا مثيل لها وغير مبررة.

وخلال مقابلة في PBS NewsHour، طرح مقدم البرنامج السؤال: "الولايات المتحدة استخدمت حق النقض ضد قرار مجلس الأمن. فهل هذا يعني أنهم لا يستمعون إليكم؟".

أجاب الوزير قائلا: "للأسف نرى الموقف بأن وقف إطلاق النار كلمة قذرة، وأنا بصراحة لا أستطيع أن أفهم ذلك. عادة، عندما ينشأ صراع على الساحة الدولية، نبحث دائما عن طريقة لإيقافه".

وأكد الأمير أن المملكة ضد قرار واشنطن، وأنه يشعر بخيبة أمل كبيرة، لأن مجلس الأمن لم يتمكن من اتخاذ قرار حازم حيال هذا الموقف، بعد أن استخدمت واشنطن حق النقض "الفيتو" ضد مشروع وقف إطلاق النار على غزة.

وقال في المقابلة: "نحن نشعر بخيبة أمل كبيرة لأن مجلس الأمن لم يتمكن من اتخاذ موقف قوي بشأن هذه المسألة. ونحن بالتأكيد لا نتفق مع الولايات المتحدة في أن هذا القرار لا يستحق الموافقة".

ووجه وزير الخارجية رسالة قوية مؤكدا أن ما يحدث في غزة مذبحة لم يسبق لها مثيل، وأنها غير مبررة بأي شكل، وتحت أي ادعاء بالدفاع عن النفس.

وأشار أن العالم بحاجة لإيجاد أي وسيلة للخروج من هذا الصراع، مؤكدا أن الناس في غزة لا يموتون الآن بسبب القنابل والقصف فقط، بل بسبب انتشار الأوبئة، والوضع الصحي المتردي.

وقد فشل مجلس الأمن الدولي في تمرير مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد القرار.

وأكد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أن الولايات المتحدة تحظر على مجلس الأمن التدخل لحل الأزمة في غزة، ونتائج هذه الدبلوماسية هي مقبرة لأطفال فلسطين بغزة، مشددا على أن "التاريخ لن يغفر هذه التصرفات لواشنطن".