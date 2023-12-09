شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: قطاع غزة على شفا الانهيار الكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئى فلسطين فى الشرق الأدنى (الأونروا) إن قطاع غزة، على شفا الانهيار الكامل.

وذكرت الوكالة - فى تغريدة على منصة (إكس - تويتر سابقا) اليوم /السبت/ - أن موظفيها يواصلون توزيع المساعدات المحدودة المتوفرة لديهم، محذرة من شلل تام قد يحدث للوكالة؛ ما قد يؤدى لانهيار المساعدات الإنسانية فى غزة، حيث إن موظفى الوكالة يصطحبون أطفالهم إلى العمل؛ "حتى يعرفوا أنهم آمنون أو عندما يموتون، يموتون معًا"، مؤكدة مقتل طواقم الأونروا، فى عمليات القصف، ومعظمهم مع عائلاتهم.