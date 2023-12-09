شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد طفل فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى شمال الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد طفل فلسطيني، اليوم /السبت/، مُتأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى بلدة عزون شرق قلقيلية شمال غرب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت عزون، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام؛ ما أدى إلى إصابة الطفل محمود أبو هنية (17 عامًا)، بالرصاص الحى فى الظهر، ونقل إلى المُستشفى، ووصفت إصابته بالخطرة، قبل أن يُعلن عن استشهاده مُتأثرًا بإصابته.



إلى ذلك، أكد الجيش الإسرائيلي، مقتل العريف ماور كوهين آيزنكوت، ابن شقيقة الوزير جادى آيزنكوت العضو فى مجلس حكومة الحرب الإسرائيلية الحالية ورئيس الأركان الإسرائيلى السابق فى قطاع غزة، وذلك بعد يوم من مقتل نجل الوزير، الرقيب احتياط جال مئير آيزنكوت، خلال الحرب فى القطاع.



وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن كوهين آيزنكوت قتل أمس، مع الرقيب جوناثان دين حاييم، جراء انفجار عبوة ناسفة. وفى الحادث، أصيب أيضا ضابط فى الجيش الإسرائيلى وجنديان آخران بجروح خطيرة. وكوهين آيزنكوت هو ابن شارون آيزنكوت، أخت جادى آيزنكوت.



وقتل جال، نجل آيزنكوت، فى غزة يوم أمس. وكان يبلغ من العمر 25 عاما، وعمل كمسعف فى قوات الاحتياط، بعد أن أنهى خدمته الإلزامية فى قوة العمليات الخاصة فى ماجلان. ونشر الجيش الإسرائيلى أسماء أربعة جنود آخرين قتلوا أيضا.



وكان جادى آيزنكوت رئيسا سابقا لأركان الجيش الإسرائيلي؛ وهو عضو حالى فى حكومة الحرب.