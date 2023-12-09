نتنياهو في اتصال هاتفي مع بايدن: استمرار العملية العسكرية في خان يونس لمدة شهر

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت القناة الـ 13 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن "نتنياهو أجرى اتصالا بالرئيس بايدن، وأوضح له أن العملية العسكرية في مدينة خان يونس، ستستمر من 3 - 4 أسابيع".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بأن بلاده تقدر موقف واشنطن، في مجلس الأمن الدولي والقاضي بمنع اتخاذ قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مساء اليوم السبت، أعرب من خلالها عن تقديره للموقف الأمريكي في مجلس الأمن، والذي منع اتخاذ مجلس الأمن الدولي لقرار وقف إطلاق النار في غزة.

وشدد على ضرورة القضاء على حركة حماس واستكمال الأهداف التي حددها الجيش الإسرائيلي، خلال حربه على القطاع، مضيفا أنه "يتعين على الدول الأخرى أن تفهم أنه من المستحيل التوفيق بين دعم القضاء على حماس ودعم وقف إطلاق النار".

ويشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، قد استخدمت، يوم أمس الجمعة، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار قدمته الإمارات العربية المتحدة، إلى مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، لأسباب إنسانية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.

وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.