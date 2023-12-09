جنود إسرائيليون يحرقون تبرعات أرسلت إليهم... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ويظهر في الفيديو جندي إسرائيلي وهو يتحدث من أرض المعركة في غزة، وبجانبه عدد من الآليات العسكرية.

وقال الجندي الإسرائيلي، متهكما، إن "الجنود قد شعروا بالبرد فقاموا بإشعال هذه المواد لتوفر لهم بعض الدفء".

ويظهر في الفيديو صناديق تحتوي على مواد غذائية ومعلبات قد تم إضرام النيران فيها وإفسادها.

وأضافت "حماس"، في بيان، أن "القوة الإسرائيلية التي حاولت الوصول لأحد الجنود الأسرى لدى القسام، استخدمت سيارة إسعاف تابعة لإحدى المؤسسات الإنسانية، في محاولة للتستر وراءها لتنفيذ عمليتها".

وأكد البيان أن "هذا الفعل مخالفة فاضحة للقوانين الدولية، ترقى إلى جريمة حرب"، حسبما أوردت وكالة "صفا" الفلسطينية.

وأضاف أن هذا العمل "يتطلب إدانة واضحة من المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية، واتخاذ ما يلزم لمحاسبة كيان الاحتلال على جرائمه"، بحسب قوله.