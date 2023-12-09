متحدث حركة فتح لـ"الخليج 365": فيتو أمريكا يؤكد تأييدها للعدوان الإسرائيلي على غزة

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وبيّن أن "الهدف الرئيسي لتحركات السلطة الفلسطينية، في الوقت الحالي، الوصول إلى أسرع وقف ممكن لإطلاق النار والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وبشكل دائم ومستدام".
وفشل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، يوم أمس الجمعة، في تبني مشروع القرار الذي حصل على دعم 13 عضوا في المجلس وامتناع عضو واحد عن التصويت، هو بريطانيا، بينما استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية، حق النقض.
وأدان عباس، في بيان له، "قيام الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، لمنع المجلس من إصدار قرار يلزم إسرائيل بوقف عدوانها على قطاع غزة"، واصفًا "الموقف الأمريكي بالعدواني وغير الأخلاقي، وبأنه انتهاك صارخ لكل القيم والمبادئ الإنسانية".
وختم عباس، بالقول إن "هذا القرار الذي تحدت به الإدارة الأمريكية المجتمع الدولي، سيعطي ضوءا أخضر إضافيا لدولة الاحتلال الإسرائيلي لمواصلة عدوانها على شعبنا في غزة، وسيشكل عارًا يلاحق الولايات المتحدة الأميركية سنوات طوال".
وتلقت الولايات المتحدة الأمريكية، انتقادات من أطراف عربية ودولية بعد استخدامها حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار بمجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.