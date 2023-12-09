شكرا لقرائتكم خبر عن ظلوا 3 أيام في البحر.. إنقاذ 42 مهاجرًا غير شرعي بالمغرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذت وحدة تابعة لخفر السواحل المغربية، في عرض ساحل إقليم الداخلة اليوم، 42 مهاجراً غير شرعي ينحدرون من بعض الدول الأفريقية، كانوا على متن قارب تقليدي الصنع واجه صعوبات في الإبحار نحو جزر الكناري.

وأكد بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية، أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم، ظلوا في عرض البحر لمدة ثلاثة أيام، وتلقوا الإسعافات الضرورية على متن البارجة التي أنقذتهم، قبل تسليمهم للسلطات المعنية بالإقليم، للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

البحرية المغربية

سبق وأعلنت البحرية المغربية، إنقاذ 76 مهاجرًا غير شرعي من ضمنهم 15 امرأة و3 قاصرين من مختلف الجنسيات، في عرض ساحل إقليم العيون كانوا على متن قارب تقليدي الصنع.

وأشارت إلى أن الأشخاص الذين أنقذوا تلقوا الإسعافات الضرورية، قبل تسليمهم للسلطات المعنية بالإقليم، للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.