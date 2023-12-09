الخليج اليوم .. لوكاشينكو يعقد اجتماعا مع رئيس دولة الإمارات

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أفادت وكالة "بيلتا" أن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو يعقد اجتماعا مع نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وجاء ذلك أيضا في رسالة نشرت على قناة "تلغرام" (التجمع الأول) المقربة من المكتب الصحافي لرئاسة بيلاروس:"في هذه اللحظات، يجتمع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان”.

وتمت الإشارة إلى أن المفاوضات مستمرة منذ نحو نصف ساعة.

وتدل اللقطات على قناة "تلغرام" أن لوكاشينكو موجود في الإمارات العربية المتحدة.

وفي وقت سابق، أفيد أن لوكاشينكو وصل إلى الإمارات العربية المتحدة في 29تشرين الثاني/ نوفمبر، وفي 1 كانون الأول/ديسمبر تحدث في قمة المناخ العالمية، الحدث الرئيسي للمؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28). ثم، في الثالث والرابع من ديسمبر/كانون الأول، قام بزيارة عمل إلى الصين، حيث التقى بالرئيس الصيني شي جين بينغ. ولم تبلغ الخدمة الصحفية للرئيس البيلاروسي بوصوله إلى الإمارات مرة أخرى.

المصدر: تاس