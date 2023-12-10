شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تشارك فى مراسم تنصيب الرئيس الأرجنتينى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل رئيس المجلس الشعبى الجزائرى (الغرفة الأولى من البرلمان) إبراهيم بوغالى، مساء اليوم /السبت/، إلى الأرجنتين؛ للمشاركة فى مراسم تنصيب الرئيس المنتخب، خافيير ميلى، وذلك ممثلا عن الرئيس الجزائرى، عبد المجيد تبون.

وبحسب المجلس الشعبى الجزائري، ستجرى مراسم التنصيب غدا الأحد بالعاصمة الأرجنتينية " بيونس إيرس" وذلك بحضور العديد من المدعوين من رؤساء الدول والحكومات وممثليهم من مختلف دول العالم.



كان المرشح خافيير ميلي، قد فاز فى الانتخابات الرئاسية فى الأرجنتين، التى جرت فى نهاية نوفمبر المنصرم، وحقق فيها مفاجأة كبيرة بحصوله على أكثر من 50% بعد فرز 86.59% من الأصوات.



ويعد ميلى سياسى من التيار اليميني، يبلغ من العمر 52 عاما، ويحمل شهادة فى الاقتصاد، وتعهد بفرض تغييرات جذرية فى الاقتصاد والمجال الاجتماعى فى الأرجنتين.